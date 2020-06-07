كشف مسؤول في قصر الإليزيه أمس (السبت)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه يواصل دعم مبدأ دولة واحدة ونظامين لحكم بكين على مدينة هونغ كونغ. وأضاف المسؤول أن موضوع هونغ كونغ نوقش لمدة ساعة ونصف الساعة خلال مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون وشي أمس الأول. وتواجه الصين ضغوطاً متزايدة من الدول الغربية للتخلي عن فرض قانون جديد حول الأمن القومي في هونغ كونغ. ويأتي الاتصال بعد توترات بين باريس وبكين، إذ استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في منتصف أبريل السفير الصيني بعد نشر مقال على موقع السفارة يتهم موظفين في دور للعجزة بترك مسنين يموتون من الجوع والمرض.