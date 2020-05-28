قطع مجلس السيادة السوداني بعدم صحة ما تردد عن إصابة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوباء كورونا..

وقال المجلس في بيان عاجل اليوم إن البرهان غادر إلى قريته (قندتو) شمالي الخرطوم لقضاء عطلة العيد مع ذويه ويتمتع بصحة كاملة، وإنه ظل قبل وخلال عيد الفطر يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخره الاتصال الهاتفي مع مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الأفريقية والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان.

وكانت وسائل إعلام ووسائط ومنصات سودانية زعمت إصابة الفريق البرهان بكورونا بعد يوم واحد من وفاة المستشارة في مكتبه نجوى قدح الدم متأثرة بمرض كوفيد ١٩..

وتداولت مواقع سودانية صورة للفريق البرهان بالثوب السوداني التقليدي لتأكيد سلامته ولقطع الطريق أمام الشائعات.