وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تنزانيا اليوم (الخميس) في ثالث محطاته ضمن جولته الأفريقية التي تشمل جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان والنيجر.

وسيسلم شكري إلى قادة تلك الدول رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تستعرض حلول الأزمة لمفاوضات سد النهضة المتعثرة بين القاهرة وأديس أبابا.

وكان وزير الخارجية المصري قد سلم في وقت سابق رسالتين خطيتين من السيسي إلى رئيسي جنوب أفريقيا ‫سيريل رامافوزا والرواندي بخصوص تطورات ملف سد النهضة.

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سوف يطلع رؤساء الدول الأفريقية بآخر تطورات ملف سد النهضة، وما تم في مسار المفاوضات وصولاً إلى ما نتج عنها أخيراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

يذكر أن وزير الخارجية المصري كان قد سبق له زيارة لدول الخليج الأسبوع الماضي شملت الرياض وسلطنة عمان والبحرين والإمارات والكويت وأيضاً الأردن، وأتبعها زيارة بعد ذلك لعدد من الدول العربية شملت الجزائر وتونس وموريتانيا، لتسليم رسائل موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأوضح حافظ أن شكري عرض على زعماء الدول العربية محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص وناقش معهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والمشتركة.