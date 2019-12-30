أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة «الإخوان» الإرهابية فقدت مصداقيتها ولم يعد لها أي رصيد. وقال جمعة في تصريح له أمس (الإثنين)، إن عناصر الجماعة المجرمة سقطوا سقوطاً وطنيًا وأخلاقيًا غير مسبوق، وانكشفت وجوههم السوداء وعمالتهم وخيانتهم وبيعهم لوطنهم بثمن بخس، وانسلاخهم من كل القيم الإنسانية.وأضاف أن أحقادهم ومطامعهم أعمتهم حتى عن مجرد سماع الحق، وأن المتآمرين لم يجدوا أكثر من عناصرهم خسة لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة فى هدم أوطانهم، لافتا إلى أن تلك العناصر تبيع دينها ووطنها وكرامتها لمن يدفع.وجدد الوزير المصري، التأكيد على أنهم خونة بالوكالة وعملاء لمن يدفع ثمن العمالة والخيانة، ولا يألون على دين ولا خلق ولا وطن، وتابع قائلاً: «إن الكشف عن هؤلاء الخونة والعملاء أصبح واجباً شرعياً ووطنياً بعد انسلاخهم من كل القيم الإنسانية»، مؤكدا أن أحقادهم ومطامعهم أعمتهم حتى عن مجرد سماع الحق.ولفت وزير الأوقاف إلى أن التحديات الراهنة لا تحتمل سوى أمر واحد هو الاصطفاف صفا واحدا فى جانب الوطن وبكل قوة ودون أي تردد أو مواربة.