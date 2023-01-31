كشف مدير عام الإدارة العامة للتواصل المؤسسي في مجموعة stc مشعل بن عبدالرحمن الربيعان أنه سيتم تخصيص مدربين لتوعية كبار السن باستخدام التطبيقات الرقمية في الحافلة الذكية.

وأوضح الربيعان في لقائه مع قناة الإخبارية أن هذه المبادرة وطنية يستهدف منها كبار السن في توعيتهم باستخدام التطبيقات سواء التطبيقات الحكومية أو غيرها التي تضمن أن يكونوا قادرين على التعامل معها بأنفسهم دون الاحتياج لمساعدة أي شخص ومقاومة أي احتيالات من أي جهة.

وأضاف أن رفع الوعي الرقمي في المجتمع جزء مهم من الاستدامة، والحافلة ستكون عبارة عن فصل رقمي يوجد فيه مدربون متخصصون في تعليم كبار السن استخدام التطبيقات الإلكترونية، وعمدنا لكونها حافلة لتمكنها من الانتقال لمنطقة إلى أخرى والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بداية من القرى والمحافظات في الرياض، وسنتوسع في بقية مناطق المملكة.

وكانت مجموعة stc قد أطلقت مشروع الحافلة الذكية بالتعاون مع شركة هواوي، بهدف تعزيز مبدأ الاستدامة وبما يشمل دورها في دعم المسؤولية المجتمعية.