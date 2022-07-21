تصاعدت أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ضد طليقها المطرب حسام حبيب خلال الساعات الماضية، ووصلت إلى النيابة العامة اليوم (الخميس) ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي تتهمه فيه بالنصب والاحتيال، بعدما اتفقت معه أثناء زواجهما على سيارة فارهة بمبلغ 3 ملايين و250 ألف جنيه، إلا أنه قام بشراء السيارة لحسابه الخاص.

ولم يكن هذا البلاغ الأول من نوعه، فقد سبقه بلاغ آخر إلى شرطة النجدة، مطالبة بأخذ تعهد على زوجها السابق بعدم التعرض لها أو لبناتها أثناء وجوده فجرًا في الفيلا الخاصة بها بمدينة الشيخ زايد. وحسب البلاغ اتهمته بمحاولة قتلها بسلاح ناري.

وذكر ياسر قنطوش المحامي بالنقض وكيل الفنانة في بلاغه اليوم أن موكلته عانت الكثير من زوجها السابق، الذي لا يزال يطاردها بكل الطرق، متهماً إياه بالنصب بعد شراء سيارة من أموال موكلته، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه من نوع مرسيدس ليموزين عام 2021، ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما في ذلك الوقت، وأضاف البلاغ: عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما أخيرا واستحال استمرار الزواج بينهما واتفقا على الطلاق وتم إيقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل، ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقاً، وهو ما يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال -حسب البلاغ- مستغلا العلاقة الزوجية بينهما، واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة، مطالباً بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.