أبدى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ارتياحه لنتائج لزيارته للمملكة.

وقال الرئيس التركي في تصريح له: إن البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

وكشف الرئيس أردوغان عن بحثه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من المواضيع المطروحة على الأجندة بين البلدين، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية السعودية، مشيرًا إلى الاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن دعم تركيا تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في المملكة.