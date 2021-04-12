أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن التقدم في المملكة والإنجاز الذي تحقق في مجال التعليم عن بُعد إنجاز يشار إليه بالبنان؛ بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل رجال ونساء وزارة التعليم وعلى رأسهم وزير التعليم.جاء ذلك خلال رعاية أمير تبوك أمس، بديوان الإمارة، حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة، التي أطلقتها وزارة التعليم وهدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي.وقال أمير تبوك: «وزارة التعليم أثبتت أنها قادرة على مواجهة هذه الجائحة واستمرت بالتعليم عن بُعد وحققت نجاحا كبيرا».وتمنى أمير تبوك أن تنتهي هذه الجائحة وأن تعود الدراسة كما كانت. وأشاد بدور وزير التعليم الذي أخذ على عاتقه القيام بمثل هذه المبادرات الخيرة، والتي يفخر ويفاخر بها.من جهته، بين المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري أن وزارة التعليم تعاملت مع متطلبات العمل عن بُعد من البداية بكل اقتدار.وكانت منصة مدرستي الخيار الأمثل وصولاً بها إلى مسابقة «مدرستي الرقمية»، التي شهدت تنافسا إيجابيا بين مناطق ومحافظات المملكة، وشارك في المسابقة مدارس ومكاتب وأقسام إدارة التعليم بالمنطقة، إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة، منهم 5724 من أولياء الأمور.