حررت أمانة منطقة الباحة 134 مخالفة بحق منشآت استهانت بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على كل من يخالف الاشتراطات الصحية ويستهين بصحة المجتمع بتجاهله لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وعدّ السواط الأمانة والبلديات جزءاً لا يتجزأ من خطوط الدفاع الأساسية المساهمة في سلامة مواطني ومقيمي هذا البلد وحمايته، من خلال المراقبة والمتابعة لكل ما يحقق التطبيق السليم لبروتوكولات وزارة الصحة الاحترازية للحد من انتشار فايروس كرونا المستجد، موضحا أن الأمانة والبلديات لديها خطط مجدولة لتحديد نقاط التجمعات البشرية والتعامل معها وفق آلية واضحة وضوابط مشددة وتعليمات معلنة مسبقاً، مؤكداًً أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعرض حياة الآخرين للخطر.

من جانبه، كشف مدير عام صحة البيئة بالأمانة عطية منسي الزهراني أن الأمانة ضاعفت جهودها بتوجيه مقاولي النظافة لرفع كفاءة الإصحاح البيئي «عمليات الرش والتعقيم»، وتشديد الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية، من خلال فرق صباحية ومسائية وفرق نسائية لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية اليومية.