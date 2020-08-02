تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، أمس (السبت)، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وهنأ الملك عبدالله خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وبادل خادم الحرمين الشريفين، رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره للرئيس محمدوف. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.