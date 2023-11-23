أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي ينطلق بعد غد (السبت) برعاية أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، سيشهد توقيع إنشاء المدينة اللوجستية بين المنفذ السعودي والعراقي (جديدة عرعر)، وسيكون منطقة حرة وميناء جافا لاستقبال وتصدير البضائع بين البلدين.

وأكدت المصادر أن المنتدى سيشهد ترسية مشروع إنشاء المدينة اللوجستية بشراكة بين مستثمر سعودي وآخر عراقي.

وأن مدة العقد لبناء هذه المدينة سيكون 12 شهراً، وبعدها ستكون المدينة منطقة ترانزيت بين البلدين مفتوحة للجميع.

وكان وزير التجارة ماجد القصبي قد أعلن في وقت سابق أن ⁧‫مجلس الأعمال التنسيقي العراقي السعودي‬⁩ ناقش إنشاء المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر. وقال القصبي في حديث إعلامي إن إنشاء منطقة اقتصادية في جديدة عرعر أمر مجدٍ، وإنه قد تمت مناقشة ذلك مع الجانب العراقي، وإن مركز التخصيص أعد دراسة كاملة لهذا الأمر.