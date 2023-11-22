أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استقرار الأجواء في المملكة مع برودة في معظم المناطق وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي القصيم وحائل.وتوقع العقيل أن تكون درجات الحرارة منخفضة بشكل عام، فيما تشهد أجواء الأجزاء الشرقية ومحافظة الأحساء والطائف تكوّنًا للضباب بشكل كثيف مع انخفاض لمستوى الرؤية، وفي العاصمة الرياض شديدة البرودة أكثر مما كانت عليه أمس، خصوصاً في ساعات فجر اليوم ويوم الغد.وأضاف أنه من المتوقع حالة جوية أخرى تبدأ من اليوم (الأربعاء) حتى الجمعة، تشمل معظم المناطق بما فيها منطقة الرياض مع أمطار خفيفة. ولفت إلى أن الشتاء بدأ بالفعل في المناطق الشمالية، وسجلت درجات الحرارة الصغرى في الصباح تسع درجات مئوية، أما باقي المناطق فمن المتوقع دخول فصل الشتاء في الأول من شهر ديسمبر القادم؛ أي بعد أقل من نحو تسعة أيام. وأضاف أن الشتاء بشكل عام سيكون أدفأ من السنوات السابقة، وستكون الأجواء ممطرة في كثير من المناطق.من جانبه، أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن البرودة اليومية تنقسم إلى أربعة؛ آخر الليل (آخر موسم سهيل)، برودة الليل بالكامل (آخر الموسم)، برودة آخر النهار (أول المربعانية)، وبرودة الليل والنهار (آخر المربعانية والشبط). وأضاف: أن البرد يبدأ بموجة تنبيهية يسميها أهل الخليج (ضربة الأحيمر)، وهي موجة سريعة خاطفة تكون في النصف الثاني من نوفمبر؛ أي خلال هذه الأيام.موضحاً أنه مع دخول أول المربعانية في الثالث من ديسمبر يحل البرد على شمال العراق وبلاد الشام وشمال المملكة، ومع دخول النجم الثاني من المربعانية يحل البرد على جميع المناطق.وقال الزعاق: إن الشتاء له بداية وشدة ونهاية، يبدأ خلال نوفمبر ويشتد خلال ديسمبر ويناير وينتهي في أواخر شهر فبراير وحينذاك يبدأ يلملم متاعه استعداداً للرحيل. وعن الحالة المطرية الجديدة التي ستشهدها المملكة، أكد الخبير المناخي العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، أنه من المتوقع أن نستقبل ضيفاً جديداً وحالة مطرية أخرى. وأوضح أن الحالة المطرية الجديدة تتركز على الحدود الشمالية وحائل والجوف والشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمناطق الجنوبية بشكلٍ عام، وتبدأ بوادرها نهاية الأسبوع.