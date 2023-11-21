من المحطة الثانية بالجولة الدولية في موسكو، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الذي يضعف شرعية القانون الدولي ويغذي العنف والتطرف.

وأكد أنه «لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين ومناطقهم، ويجب أن تكون أولويتنا متمثلة بحماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية».

وقال: «شاهدنا انتقائية في تطبيق المعايير القانونية والتغاضي عن الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني». مضيفاً: «رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب فوراً ورفع الحصار على قطاع غزة».

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات في غزة غير آمنة وسقط الآلاف من الأبرياء، مشدداً على أنه من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط.

ولفت إلى العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف إطلاق النار في غزة، ومنها روسيا لتعزيز التجاوب الدولي لوقف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء.