زار رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، أمس، مشروع سد وادي جازان يرافقه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له. واستمع الرئيس العراقي، لشرح عن مشروع سد وادي جازان ومركز الأبحاث الزراعية والخدمات التي يقدمها للمزارعين بالمنطقة في مختلف المجالات الزراعية والبحثية، الهادفة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة والمناطق المجاورة، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية التي يحتاجها المزارع والمستثمر وفقاً لأحدث الوسائل والطرق العلمية.وأعرب عن سعادته بزيارة المشروع وما شهده فيه بوجه خاص، والقطاع الزراعي بالمنطقة بوجه عام من تطور وتنوع في المنتجات الزراعية.رافق الرئيس العراقي خلال الزيارة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.