بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.وعبّر الأميرمحمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس قيس سعيد، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وتلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية، من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.