دشّنت مدير عام تعليم جدة منال اللهيبي اليوم (الإثنين) ورشة العمل التي نفذّتها إدارتا الإشراف التربوي (بنين - بنات)، بعنوان «التحصيل الدراسي في الرحلة التعليمية للطالب»، بمقر "بيت الطالب".

وأوضحت اللهيبي في كلمتها خلال التدشين أن الورشة تهدف لتحسين التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، لتأهيلهم لتحقيق أهدافهم وبما يواكب رؤية المملكة المباركة، وإعداد الطالب والطالبة بما يتناسب مع احتياج سوق العمل، ما يتطلب تجويد التحصيل الدراسي لديهم، آملة أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة متمنية للجميع التوفيق.

وشهدت الورشة ثلاث جلسات، استهلها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة «بنين» ماجد القحطاني، بورقة عمل تحدث فيها عن رحلة الطالب التعليمية ومؤشرات الأداء، فيما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل عن التقويم المدرسي قدمتها مديرة إدارة الإشراف التربوي «بنات» عبير قشقري.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثالثة التي كان عنوانها الأبرز «رفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات تعليم جدة»، بورقة عمل استعرضت فيها أسماء أبوستّة نتائج مكاتب التعليم في اختبارَي «القدرات» و«التحصيلي»، ثم قدّم مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي «بنين» محايل الشهري ورقة عمل تطرّق فيها إلى تحديد مستهدفات مكاتب التعليم وتحديد المدارس الأكثر والأقل في الأداء، كما استعرض الشهري إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي ضمن مبادرة «تحصيل» ومتابعة تنفيذ إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي «أنموذج».

وفي ختام أعمال الورشة تم فتح المجال لطرح المداخلات والرد على الاستفسارات، إلى جانب إقرار عدد من التوصيات.