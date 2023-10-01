بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.