يرعى وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني اليوم «ملتقى التطوع القانوني»، الذي ينطلق في نسخته الأولى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر 3 أيام خلال المدة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري.وسيشهد الملتقى إقامة الجلسات الحوارية والأنشطة والخدمات القانونية التطوعية كالاستشارات والدورات القانونية وورش العمل التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من زوار لتحقيق مبدأ العدالة الوقائية، التي سيقوم عليها أبرز المحامين المعتمدين والمدربين المتخصصين وممثلي الإدارات القانونية بالجهات الحكومية.يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين ستقوم بتوقيع اتفاقيات على هامش الملتقى، كما سيصاحب الملتقى معرض تفاعلي، وفعاليات ماراثون التطوع القانوني بمنطقة الرياض.