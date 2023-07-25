استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس، المهندس محمد عبدالله عسيري، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديراً لشركة الاتصالات السعودية «stc» بالمنطقة.واستعرض الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات بالمنطقة، منوهاً بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع الاتصالات في المملكة، وبما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أهمية التكامل مع الجهات الحكومية والخدمية لتحقيق التطلعات وخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة الاتصالات في المنطقة.من جانبه، ثمن المهندس العسيري، دعم ومتابعة أمير منطقة تبوك، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستهدفات الشركة لتجويد الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.