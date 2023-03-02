التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.