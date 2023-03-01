دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة هدف ووقاية) بالقاعة الكبرى بجامعة الطائف بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ألقى بعدها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ياسر الشريف كلمة تطرق فيها إلى أهمية السلامة وضرورة رفع مستوى الوعي وتظافر جهود الجميع لتحقيق أعلى مستوى من السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتجول محافظ الطائف في المعرض المصاحب للاحتفالية الذي حظي بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، واحتوى على عدد من الأجنحة التي تعالج كثيرا من الأخطاء والأخطار وتساهم في نشر ثقافة السلامة. يذكر أن هذه الاحتفالية تاتي ضمن احتفالية الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف 1 مارس من كل عام.