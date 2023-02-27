ناقش اجتماع اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الواحد والثلاثون، دراسة موضوع إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية تؤثر على مسار حياتهم بعد الولادة، سواء بإعاقة ذهنية أو حركية دائمة أو بمراجعات متكررة للمستشفيات، وذلك بعد تشخيصهم مبكراً في الأشهر الأولى قبل نفخ الروح.عقد الاجتماع برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من الأطباء الاستشاريين بتخصصات مختلفة.وتضم اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية في عضويتها الدكتور سعد الشثري، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والدكتور عبدالسلام السليمان، أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، وبعضوية الأطباء الدكتور عبدالعزيز الدخيل، واللواء الدكتور سلطان السلطان، والدكتور محمد السبيل، والدكتور جمال الجارالله، والدكتور محمد الركبان، وأمين اللجنة محمد العمر.حضر الاجتماع استشاري الأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي زهير رهبيني، والمشرف على قسم طب الوراثة والأمراض الاستقلابية بالحرس الوطني بالرياض الدكتور ماجد الفضل، وعبر الاتصال المرئي رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتورة أمل بنت محمد الهاشم، واستشارية طب الوراثة والأمراض الاستقلابية بالحرس الوطني بالرياض الدكتورة هبة أبو خليل. يذكر أن اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية تُعنى بدراسة المسائل الفقهية الطبية ووضع تصور دقيق لها بعد دراسة مستفيضة مع أهل الاختصاص الفقهي والطبي، وذلك بعقد الاحتماعات وورش العمل والاستكتاب.وتتضمن آلية عمل اللجنة دراسة الموضوعات المحالة من المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وكتابة تصور علمي واضح للمسائل التي تدرسها وتقديم التوصيات اللازمة والرفع بذلك للمفتي للتوجيه أو لعرضها على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو هيئة كبار العلماء.