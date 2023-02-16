أعلنت السفارة السعودية في الجزائر، أن الجهات المختصة الجزائرية ألقت القبض على شخص هدد بتفجير مبنى السفارة، معربة عن تقديرها للجهود غير المستغربة للسلطات الجزائرية.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم (الخميس) عبر حسابها في «تويتر»: «تلقت سفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 15 فبراير 2023، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة، وعلى إثر ذلك، قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت إلى تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه».

وأضاف البيان أن سفارة السعودية إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.