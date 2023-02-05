رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة، أعداد عينات فحص ماء زمزم لتصل إلى 150 عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً؛ للتأكد من جودته وسلامته.وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري، وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعاییر العالمية يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدة مهمات، ومنها الحفاظ على جودة ماء زمزم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بشكل يومي، وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي المسجد الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.