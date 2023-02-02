أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية (1840) فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ابتداءً من تاريخ 1444/7/1 هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

وأعرب اللواء القرني عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعم سموِّه لمنسوبي الوزارة كافة، بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنًا توجيهات سموِّه ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.

وهنَّأ اللواء القرني منسوبي مكافحة المخدرات من الأفراد المرقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، ومحاربتهم آفة المخدرات، داعيًا الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.