صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب 42.2 طن من نبات القات المخدر و661 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر و318,970 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و118,517 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وكشف العقيد القريني أنه تم إحباط محاولات التهريب خلال الفترة من 1444/6/15 حتى 1444/7/6، فيما دوريات حرس الحدود على مهربيها، وعددهم 348 متهماً، منهم 33 مواطناً، و315 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية و3 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.