قبضت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان على 3 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب، ومواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.