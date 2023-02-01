القبض على 3 أشخاص إثر مشاجرة جماعية.. وآخرَين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أخبار الأربعاء 01 فبراير 2023 12:54 «عكاظ» (جدة) 250 مشاهدة المتورطون بعد القبض عليهم (الأمن العام) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان على 3 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب، ومواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > شرطة محافظة الدرب مشاجرة جماعية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية