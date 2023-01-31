رعى مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم (الثلاثاء) حفل تكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم ( ١٤٢) متفوقا للعام الدراسي 1443هـ على جائزة خالد بن راشد الغانم، للتفوق العلمي، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي، والمساعد للشؤون المدرسة علي آل رشيد، وعدد من القيادات التربوية والإشرافية.

بدأ برنامج الاحتفال بالسلام الملكي، ثم آيات عطرة من القرآن الكريم، رتلها الطالب إبراهيم المحسن، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة، رحب في بدايتها بداعم وراعي جوائز المسابقة، وبالحضور من القيادات، والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب... وقال في كلمته: إن هذا الاحتفاء بالمتفوقين يأتي إدراكا من إدارة التعليم في محافظة الخرج بأهمية التحفيز والتكريم لكل متميز ومتفوق، مبينا أن هذا الاحتفاء سيكون له أثر كبير في حياة المكرمين من الطلاب في مستقبلهم التعليمي والعملي، مما سينعكس على خدماتهم التي سيقدمونها لوطنهم. مؤكدا على استمرار تعليم الخرج على هذا النهج في تكريم كل متميز.

وقدم العتيبي تهانيه للمكرمين من الطلاب، الذين ارتقوا بطموحهم عاليا، كما هنأ أولياء أمور الطلاب وأسرهم بتفوق أبنائهم، وكرر التهنئة للمدارس والمعلمين فيها لما لهم من دور كبير في تفوق الطلاب.

وختم مدير التعليم كلمته بتوجيه الشكر للداعم السخي خالد الغانم، والقائمين على الحفل.

بعد ذلك ألقى الطالب مهند الدريهم، كلمة المتفوقين.

بعد ذلك قدم مدير التعليم درعا تذكارية للداعم وراعي الجائزة، بعدها توالى تكريم الطلاب المتفوقين، والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن جميع الطلاب المكرمين قد حققوا الدرجة الكاملة 100% في نتائج العام الماضي 1443هـ. حيث بلغ عددهم 142 طالبا من المرحلتين المتوسطة والثانوية، جاء منهم 105 طلاب من المرحلة الثانوية، 28 طالبا من المرحلة المتوسطة، وتسعة طلاب من برامج التربية الخاصة.