أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين «جواً» إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها.

وأكدت وزارة الخارجية أن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى السعودية من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم (الإثنين)، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة «جواً» عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة السعودية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجان وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالسعودية لمدة 4 أيام.