التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيسي للنيابة العامة بمدينة الرياض، اليوم (الأحد)، النائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والوفد المرافق له.

ورحب النائب العام في بداية اللقاء بالنائب الأذربيجاني، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الأخوية، وبعد ذلك استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان في المجالات العدلية القضائية، وسبل تطويرها في كافة المجالات، لا سيما مجال الجرائم العابرة للحدود.

واطلع النائب العام الأذربيجاني على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، وعن التطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها النيابة العامة في المملكة.

يُذكر أن النائب العام الأذربيجاني قد وصل مساء أمس إلى مطار الملك خالد بالرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.