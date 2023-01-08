انطلق اليوم البرنامج التدريبي «تأصيل نهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري»، وذلك بجامعة الملك خالد في الفرعاء، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ضمن إطار الشراكة بين جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، حيث يستمر البرنامج على مدى 4 أيام.

وأوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الموسى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إرساء أسس التواصل الثقافي والحضاري والإنساني لدى المستفيد، وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري، وتطبيق استراتيجيات الذكاء الثقافي؛ للتعامل مع الفرص والتحديات الفكرية في ظل ممارسات الإعلام الجديد.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المجالات الأساسية والمحاور الحيوية المعاصرة التي تكفل الانتساب الحضاري للإنسان السعودي إلى القيم الكونية والثقافية والإنسانية، وكذلك ركائز الوعي الفكري، والصورة الذهنية للهوية السعودية، والتيارات الفكرية والسياسية المعاصرة، كما يتناول البرنامج أنماط التفكير، ومخاطر الاضطراب الفكري، والتطرف والإرهاب وكيفية التعامل معهما.

ويشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور أبرزها الأمن الفكري، والخطاب الفكري ودلالته، والإعلام الجديد ودوره في تحقيق الولاء والانتماء، وسيكولوجية التطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السوسيولوجية للتطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السياسية وصناعة التطرف وآليات التعامل معها. يُذكر أنه يقدم البرنامج نخبة من المختصين والخبراء في المجال.