بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بجمهورية الصين الشعبية، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بزيارةٍ رسمية إلى السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 جمادى الأولى 1444 الموافق من 7 إلى 9 ديسمبر 2022، يُعقد خلالها قمة «سعودية - صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وانطلاقاً من العلاقات المميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.