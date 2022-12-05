انطلق أمس الفصل الثاني من العام التدريبي الثلثي 1443 - 1444 في عموم المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ويستمر الفصل الثاني 3 أشهر، تتخلله إجازات مطولة، وينتهي بنهاية دوام الخميس 10 شعبان. وانخرط أمس أكثر من 192 ألف متدرب ومتدربة، في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، في أكثر من 240 منشأة تدريبية موزعة على المناطق.وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس خالد بركات، أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي والبالغ عددهم أكثر من 52 ألفاً، ببرامج التهيئة والتي يتعرفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب، مشيراً إلى أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل، ما يؤهلهم ليكونوا بنية أساسية تُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.واستقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال منشآتها التدريبية بمنطقة القصيم أمس، المتدربين والمتدربات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني من العام 1444 في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة أحمد بن علي الحمودي، استكمال الأعمال والخدمات المساندة للعملية التدريبية وجاهزية الجداول التدريبية للمتدربين والمتدربات، إضافة إلى دعم وتنسيق حاجات المنشآت التدريبية من الكوادر التدريبية، لاسيما مع التوسع في القبول، وافتتاح تخصصات جديدة بالمنطقة، مشيراً إلى أن عدد المتدربين والمتدربات بالمنطقة نحو 17 ألف متدرب ومتدربة.