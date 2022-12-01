بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للدكتور بيتشيريفيتش، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للدكتور بيتشيريفيتش، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.