حددت وزارة التعليم الأعذار المقبولة عند تغيب الطالب في اختبارات نهاية الفصول الدراسية خلال العام الدراسي الحالي.وبينت أن الأعذار المقبولة هي: الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات، أو بعضها أثناء فترة انعقادها، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، والطالب المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى بموجب التقرير الطبي المعتمد، سواء كان من داخل البلاد أو خارجها، والطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى، والطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري، أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية، والحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة أو لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة. وأوضحت الوزارة أنه تتم دراسة العذر من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، ويقبل إن كان من الأعذار المذكورة، وإذا لم يكن منها فتقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل، والحالات الخاصة يرفع بشأنها لإدارة الاختبارات والقبول في إدارات التعليم.وأكدت الوزارة، أن الطالب الغائب بعذر يؤدي اختبار الغائبين بعذر بنفس الدرجة المخصصة للاختبار الذي تغيب عنه، مع الأخذ بالاعتبار أنه يمنع اختبار أي طالب بعد انتهاء الفترة المحددة لاختبار الطلاب المتغيبين بعذر، ما عدا الحالات التي تقدر «لجنة الظروف الطارئة» ظرف غيابها، مشيرةً إلى أن مواعيد اختبارات الغائبين بعذر: بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، تكون في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني والثالث؛ لمن تغيب عن اختبار الفصل الدراسي الأول والثاني، ومع اختبار الدور الثاني؛ لمن تغيب عن اختبار الفصل الدراسي الثالث، وخلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي التالي؛ لمن تغيب عن اختبار الدور الثاني. وبالنسبة لنظام المقررات في المرحلة الثانوية، تكون في الأسبوع الأول من بدء المستوى الدراسي التالي، وفي نظام المسارات يختبر الطالب الغائب بعذر مقبول أو غير مقبول عن اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية الثلاثة في الدور الثاني؛ والذي تم تحديد مواعيده على النحو التالي: الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني لمواد الإخفاق في الفصل الدراسي الأول، والأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثالث لمواد الإخفاق في الفصل الدراسي الثاني، ومع عودة الهيئة الإدارية والتعليمية لمواد الإخفاق في الفصل الدراسي الثالث.