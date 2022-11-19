شددت المديرية العامة للجوازات على كل من ينوي السفر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم 2022، بضرورة الحصول على بطاقة «هيا» وأن تكون فعالة قبل السفر، واستخدام جواز السفر المسجل في «هيا»، وأن يكون الجواز خالياً من التلف، وأن يتبقى على تاريخ انتهاء الجواز أكثر من 3 أشهر للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر من 6 أشهر لبقية الدول.

وأكدت المديرية على أنه لا يمكن السفر بالهوية الوطنية خلال فترة كأس العالم، حيث يلزم استخدام وثيقة السفر المسجلة في منصة «هيا».

وأشارت «الجوازات» إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكّن حاملها من السفر.

وأوضحت أنه يشترط للمواطنين تلقي ثلاث جرعات من لقاح فايروس «كورونا» أو في حال لم يمضِ أكثر من 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأضافت «تستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا، والفئة العمرية من 16 عاماً حتى 12 عاماً يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا».