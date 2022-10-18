كشفت وزارة العدل ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية بنسبة زيادة قدرها 21%، خلال شهر صفر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن المستفيدين من خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية بلغوا أكثر من 970 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.

وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجّه أخيراً بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية، مؤكداً في توجيهاته على ضرورة الاهتمام بتجربة المستفيد والتطوير المستمر للخدمات مع أهمية هندسة الإجراءات وتقليصها لتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الخدمات عليهم.