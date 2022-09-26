رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية إيصال التيار الكهربائي لمشروع «رؤى المدينة»، الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد بن عبد الله السعدي.وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة رؤى المدينة القابضة بتشييد محطة مركزية إضافة إلى أربع محطات تحويل فرعية وربطها بالشبكة الكهربائية القائمة حاليًا.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد بن صالح الخليل، أن محطات الكهرباء الجديدة ستخدم جميع مرافق مشروع رؤى المدينة الذي يتم تطويره على مساحة 1.5 مليون متر مربع، وتعد جزءاً من البنية التحتية التي سيتميز بها المشروع، مؤكداً التزام الشركة بالخطة الزمنية لتطوير المشروع.