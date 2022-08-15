أدت الزيادة المتواصلة في الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي

تحسن ملحوظ في إجمالي الربح وصافي الربح

الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية سوف تؤدي لتعزيز أوجه التآزر في جميع المجالات

أعلنت اليوم شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها «التنمية» أو «الشركة»، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الشركة الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022، حيث حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إيراداتها إلى 965.9 مليون ريال سعودي. في حين ارتفع هامش إجمالي الربح لـ23.3% من 22.8% في النصف الأول من العام 2021، بينما حققت أرباحا تشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 107.5 مليون ريال سعودي (زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي)، ليبلغ الهامش 11.1%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 43% على أساس سنوي من 22.2 مليون ريال سعودي ليصل إلى 31.7 مليون ريال سعودي، على خلفية الأداء القوي للإيرادات والارتفاع التدريجي في أسعار الدجاج الطازج.

وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة ذو الفقار حمداني: "واصلنا تنفيذ برنامجنا لتوسيع الطاقة الانتاجية بنجاح، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قوية، مع زيادة شعبية منتجات التنمية خلال النصف الأول من العام، مع دفع عجلة الابتكار عبر جميع خطوط الإنتاج لدينا. ستؤدي أعمال التجديد التي انتهت مؤخراً في منشأتنا في المجمعة إلى الوصول لطاقة إنتاجية تعادل 420.500 طائر في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات والربحية في الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير نحو هدفنا للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طائر في اليوم الواحد بحلول العام 2025.

على الرغم من التقلبات في أسعار السلع العالمية، فإن مكانتنا القوية في السوق وتفضيل العملاء المتزايد لمنتجاتنا المتنوعة مكننا من تخفيف هذا التأثير، وذلك من خلال إدارة الأسعار بعناية مما أدى إلى تحسين هوامش الربح خلال هذه الفترة.

مع بداية المرحلة الجديدة في رحلة التنمية من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية، نتوقع أن نحقق قيمة كبيرة ومستدامة لمساهمينا من خلال تعزيز جميع مراحل سلسلة القيمة، فضلاً عن تنويع منتجاتنا وتوسيع نطاق انتشارنا العالمي. وسنواصل بشكل جماعي الاستثمار بقوة في أعمالنا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد المتوقع، والذي يمكن تحقيقه من خلال إطلاق علامة تجارية حلال جديدة عالمية بالتعاون مع شركة تايسون، والتي يمكن تسويقها في جميع أنحاء العالم".

ملخص أبرز ملامح الأداء المالي

مليون ريال سعودي الربع الثاني 21 الربع الثاني 22 التغيير النصف الأول 21 النصف الأول 22 التغيير الإيرادات 366.5 530.6 45% 734.9 965.9 31.4% إجمالي الربح (الخسارة) 78.2 133.9 71% 167.5 225.0 34.3% الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 32 72.2 125.5% 80 107.5 34.4% صافي الربح (الخسارة) 3.4 30.2 784% 22.2 31.7 42.9%

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية أحمد عسيلان:

"نحن فخورون بتحقيقنا عدداً من الإنجازات المهمة منذ بداية العام، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية. إن استثماراتنا المستمرة في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز علاقاتنا طويلة الأمد مع شركائنا التجاريين الرئيسيين أثمر تحقيقنا أداءً قوياً خلال هذه الفترة، حيث حققنا نمواً ملحوظاً في الربحية.

كما نتطلع أيضاً لأن نرتقي بشركتنا إلى مستوىً جديدٍ كلياً، من خلال تطوير خبرتنا التقنية واغتنام الفرص الجديدة لإنشاء أوجه واسعة النطاق للكفاءات والتآزر عبر المجموعة، مع تسريع وتيرة النمو لدينا.

وقد حصلنا على تسهيلات تمويلية بقيمة 150 مليون ريال سعودي مؤخراً من صندوق التنمية الزراعية من خلال شركة التنمية الزراعية التابعة لنا، وذلك بهدف دعم خططنا الاستراتيجية للنمو. ويشكل هذا التمويل جزءاً من حزمة شاملة من القروض التي تتماشى مع المبادرات الحكومية الجارية لتعزيز إنتاج الغذاء. ونؤكد على التزامنا بدورنا الريادي في تعزيز أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، من خلال إثراء منظومة العمل المحلي عن طريق جلب خبرات تقنية ذات مستوى عالمي إلى المملكة وخلق العديد من فرص العمل في السوق المحلية، والتي ستظهر نتيجة لشراكتنا الكبيرة مع تايسون للأغذية".

تحليل الإيرادات

بلغت إيرادات التنمية عن النصف الأول من العام 965.9 مليون ريال سعودي، محققة ارتفاعاً بنسبة 31% على أساس سنوي من 734.9 مليون ريال سعودي. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بالأداء القوي في جميع القطاعات، ولا سيما الدواجن الطازجة والمنتجات المصنعة الأخرى، مما يعكس مزيجاً من تأثير الأسعار والكميات.

ارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، التي تشكل 69% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 666.2 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ510.7 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا النمو نتيجةً للزيادة المتواصلة في الطاقة الإنتاجية وحجم المبيعات، بالتزامن مع تنامي الطلب المتزايد على منتجات الشركة، فضلاً عن الارتفاع التدريجي في الأسعار في فئة الدواجن الطازجة. في عام 2021 وصلت الشركة إلى طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 370.000 طائر، وزادتها إلى 420.500 طائر في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، مسجلةً نمواً بنسبة 13.6% بعد تحديث منشأة الشركة في المجمعة، شمال الرياض.

ارتفعت إيرادات المنتجات المصنعة الأخرى بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 199.0 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2022. ونتجت هذه الزيادة في المبيعات على خلفية نمو الطلب في قطاع خدمات الأغذية، والمراجعة التدريجية للأسعار لعملاء الخدمات الغذائية الرئيسيين أثناء تجديد العقود.

ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 26% لتصل إلى 91 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2022، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وصلت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية إلى 9.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2022، ويعكس الربع الثاني الكامل منذ إطلاق استراتيجية الامتياز التجاري الغذائي. خلال هذه الفترة، افتتحت شركة التنمية 6 فروع جديدة لعلامة بوبايز في السعودية، ليصل إجمالي الفروع إلى 10 بتاريخ 30 يونيو 2022.

استراتيجية النمو

تعتمد استراتيجية التنمية لتعزيز موقعها في السوق على النمو العضوي وغير العضوي. من أجل اقتناص الفرص المربحة من الطلب المتزايد على الدواجن، وتماشياً مع الخطط الحكومية الاستراتيجية للوصول إلى 80% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن بحلول 2025، نستمر الشركة في الاستثمار بشكل كبير في توسيع طاقتها الانتاجية، وتواصل تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد. وزادت الشركة مبيعاتها المحلية من الدواجن الطازجة بنسبة 9% على أساس سنوي من 49.2 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2021 إلى 53.5 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2022، نتيجة للاستثمارات المستمرة في أصولها وعملياتها. وأكملت التنمية مؤخراً تجديد منشأتها في المجمعة، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 420.500 طائر في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، من 370.000 طائراً في اليوم الواحد في نهاية العام 2021.

حققت «التنمية» إنجازاً مهماً آخر وهو الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية. تعتبر شركة التنمية هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتها التي استمرت 60 عاماً، مما يدل على التزامها بدورها الرائد في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية وأهداف الاكتفاء الذاتي. كما ستمكّن التنمية من اكتساب الخبرة العالمية في الصناعة والتي تؤدي لاغتنام فرص النمو الناشئة في سوق الحلال. ومن خلال الاستفادة من هذا التعاون المهم، ستتمتع التنمية بوضعٍ جيد لتعزيز التنويع في منتجاتها وعملائها مع التوسع الجغرافي، وتقديم قيمة كبيرة من خلال تطوير عملياتها التشغيلية، مما سيمكن الشركة من تحقيق الكفاءات التشغيلية وتحسين الإيرادات والربحية في المستقبل.

كما واصلت «التنمية» الاستفادة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها الحكومة لتعزيز قطاع الأغذية المحلي، حيث حصلت الشركة على تمويل قصير الأجل بقيمة 150 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد الحبوب. إضافة إلى ذلك، حصلت «التنمية» مؤخراً على تسهيلات طويلة الأجل بقيمة 48.2 مليون يورو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من «رابوبنك» لدعم برنامجها التوسعي.