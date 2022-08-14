انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الكشفي الأول لفتيات وزارة التعليم، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمشاركة 50 فتاة من فتيات المرحلة الثانوية «متقدم»، ويستمر 5 أيام.

وأشار مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، إلى أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فتيات الكشافة بما يساهم في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، وتأهيلهن لتمثيل الوطن في المحافل المحلية والعالمية، إضافة إلى إعداد فِرق كشفية للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز المهارات الكشفية للمشاركة في خدمة الوطن في الطوارئ والأزمات، وتأهيل المشاركات للحصول على الشارات الكشفية والأوسمة، مشيراً إلى أن المعسكر يشتمل على خمس مسارات كشفية «رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية»، تحوي 17 برنامجاً أبرزها: الرياضة الصباحية، والهايكنج، وفنون ومهارات الألعاب الرياضية، والمسابقات الحركية، وحفل السمر، والتخييم، والطهو الخلوي، ورحلة كشفية أثرية، ودورة في الإسعافات الأولية، وأنواع الحبال، ونشيد فتيات التعليم، وإدارة الحشود، والأمن السيبراني، والاحتفالات الكشفية، والتقاليد الكشفية، وغراس يدي نماء وطني، وأنواع الحرائق.