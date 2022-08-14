نظم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة اليوم الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في منطقة مكة المكرمة، حيث تقام الدورة بالعاصمة المقدسة في جامع عائشة الراجحي، كما بدأت في خمس محافظات بالمنطقة، ضمن خطة التدريب والتأهيل التي يعمل عليها المعهد خلال العام 1443- 1444هـ، تحقيقا لرسالته في تنمية وتطوير قدرات منسوبي المساجد مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وتنفذ الدورة في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة وتستمر لمدة يومين، حيث تتناول عدة محاور في العقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب والواجبات، مؤكدا أن هذه الدورة التأسيسية تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات؛ تماشياً مع توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحقيقاً للأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.

كما تتضمن الدورة شرح كتب العقيدة والتفسير والفقه والحديث، وكذلك بيان أهمية الأمن الفكري ومحاربة الجماعات المتطرفة والدعوة إلى الدين الوسط النابع من منهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

يشار إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تنوع مواضيعها وعلومها في مختلف الجوانب ومنها جانب الأمن الفكري الذي يحمي عقيدة الإنسان المسلم من بئر الظلام والانحراف.