أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 - 1444/1/12 الموافق 4 - 2022/8/10 عن ضبط 14,837 مخالفاً، منهم 8735 مخالفاً لنظام الإقامة، و4335 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1767 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 468 شخصاً، 58% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و5% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 53 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 51,905 وافدين مخالفين، منهم 48,802 رجل، و3103 نساء، وتمت إحالة 40,372 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2683 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,221 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999، و996 في بقية مناطق السعودية.