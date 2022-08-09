شَهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية الهندية والبنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ثبوت تورطهما في تحويل مقر السكن الخاص بهما إلى مستودع لتخزين اللحوم والأغذية الفاسدة مجهولة المصدر بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف.

ونشرتِ الوزارةُ الحكمَ القضائيَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بسكاكا ضد المخالفين، المتضمِّن تغريمهما وسجنهما لمدة ثلاثة أشهر؛ والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما، إلى جانب مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.

وتمكَّنت الفرق الرقابية من ضبط أكثر من 2000 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خزنت بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، تمت مصادرتها وإتلافها قبل تصريفها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

وشددت وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية عليهم؛ حيث ينصُّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وحثّت الوزارةُ عمومَ المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.