أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن «برنامج دعم التوظيف» يهدف إلى دعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، ويتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، مبينا أن المستهدفين من البرنامج هم الباحثون والباحثات عن العمل الذين تم توظيفهم حديثا.

ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل، كما يضيف دعما إضافيا للتوظيف في المناطق والمدن الأقل في الفرص الوظيفية.

وحول آلية الدعم في البرنامج، كشف الصندوق أن نسبة الدعم تبلغ 30% ثابتة لأجر الموظف للسنتين الأولى والثانية (لمدة 24 شهرا)، والحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 3200 ريال، والحد الأعلى من الأجر المستحق للدعم 15 ألف ريال، مشيرا إلى أن قيمة الحد الأعلى للدعم بحد أقصى 3 آلاف ريال للسنتين الأولى أو الثانية أو 50% من الراتب أيهما أقل.

وأفاد «هدف» بأن الدعم يشمل جميع منشآت القطاع الخاص القابلة للدعم، ما لم تكن موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق، كما أن الوظائف التي يشملها الدعم هي جميع الوظائف في القطاع الخاص المحددة بدوام كامل، ويتم إيداع مبالغ الدعم شهريا في الحساب البنكي للمنشأة.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن المنشأة تستحق دعما إضافيا نسبة 10% في الحالات التالية: توظيف الإناث، توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التوظيف في القرى والمدن الصغيرة، التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأنشطة المتضررة (حملات موجهة لعدد من المهن والمسميات الوظيفية)، مشيرة إلى أن الموظفين المستحقين للدعم هم المسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوما على أن يكون الصرف من الشهر التالي من تاريخ إضافته والتسجيل في برنامج دعم التوظيف.

وحول متطلبات التسجيل في برامج دعم التوظيف، أوضح الصندوق أنه يشترط على المنشآت التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للمنشآت التي لديها حساب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكنها التسجيل بنفس بيانات اسم المستخدم والرقم السري، وبعد ذلك تستكمل التسجيل بالخطوات التالية: الدخول على برنامج دعم التوظيف، الموافقة الإلكترونية على الشروط والضوابط، تحديد اسم البنك، إضافة الآيبان الخاص بالمنشأة، مشيرا إلى أنه في حال الرغبة بمعرفة المزيد من التفاصيل حول متطلبات أهلية التسجيل يمكن زيارة الرابط التالي eservices.taqat.sa.