أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يشترط للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفايروس كورونا Rapid Antigen Test قبل القدوم إلى السعودية.

كما شددت على اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته، ويمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs، كما يمكن التعرف على اشتراطات العمرة على حسب دولة القدوم من خلال زيارة موقع الوزارة على الرابط التالي https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

يذكر أنه لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا، في حين تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا.