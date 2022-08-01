وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وجمعية المبادرات المتميزة اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة تخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية من خلال النهوض بالتعليم والمواهب الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للجهود التعاونية البارزة لدعم الأولويات الوطنية للمملكة بين إدارة التقدم الوطني الاستراتيجي في (كاوست) وجمعية المبادرات المتميزة. إذ يخطط الطرفان للعمل معًا على تحسين طرق التدريس والأنشطة التعليمية اللازمة لتنمية مواهب محلية مستدامة وذات تعليم متميز.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نجاح عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي خلال كلمتها الترحيبية: «تشاطرنا جمعية المبادرات المتميزة العمل على تحقيق رسالتنا التحويلية المتمثلة في الاستثمار في الأفراد والمواهب، وهو ما يتواءم مع جهود الجمعية في تعزيز التغيير الإيجابي وخلق بيئات تحفيزية للإبداع والابتكار من خلال منظومة مبادرات مجتمعية عالية الجودة. ونحن على ثقة من أن تعاوننا سيحدث التأثير المنشود على معلمي وطلبة الوطن لعقود قادمة».

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أسامة عبدالله الخريجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة: «سعداء جداً بتعاون (كاوست) معنا ومع شركائنا وداعمينا لإظهار التقدير المستحق لمعلمينا ومساعدتهم ليصبحوا معلمين وقادة أفضل في مجالاتهم، مما سينعكس إيجاباً على مجتمعنا وشبابنا وجيل المستقبل».

وتؤكد هذه الاتفاقية الرغبة المشتركة للطرفين في بناء علاقة متميزة تهدف إلى خدمة مصالحهما الاستراتيجية من خلال البرامج التدريبية والتعليمية، وتنمية المواهب، وبناء القدرات بما يتماشى مع الحركة التعليمية وتوجهات المملكة العربية السعودية.