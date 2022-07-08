الويمني: مسالخ عسير جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني، جاهزية كافة المسالخ في المنطقة لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الويمني: «تم وضع خطة عمل تشغيلية تمثلت في تحديد المهام، والمسؤوليات، والواجبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تهيئة كافة المسالخ لتكون جاهزة للعمل بأقصاء طاقتها خلال هذه الفترة».

وأضاف: تم إعداد وترتيب العمل داخل المسالخ، وتحديد بوابات الدخول والخروج، وآلية الذبح والكشف على المواشي، وكذلك تحديد مواقف السيارات بما يضمن انسيابية العمل، ومنع التكدس والازدحام داخل المسالخ أو خارجها، داعياً كافة المواطنين والمقيمين للذبح في المسالخ المعتمدة من الوزارة وذلك لوجود كوادر بيطرية متخصصة تقوم بالكشف على المواشي والتأكد من خلوها من الأمراض وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة.

يُذكر أن 30 مسلخاً تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزة للعمل خلال فترة عيد الأضحى، ويتواجد بها أكثر من 400 موظف وعامل، إضافة إلى أسواق المواشي والفواكه والخضار التي تحظى بمتابعة ومراقبة يومية من قبل إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة في المنطقة، وكافة المكاتب والوحدات التابعة له.