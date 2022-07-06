أمانة تبوك تنفذ خطتها لاستقبال عيد الأضحى

شرعت أمانة منطقة تبوك في تنفيذ خطة عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ، إذْ تواصل الأمانة والبلديات التابعة لها عملها طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ سعيًا لخدمة الأهالي والزوَّار خلال الإجازة، وتقديم الخدمات البلدية وتكثيف الجهود الرقابية الصحية.

وأوضحت الأمانة لـ«عكاظ» على لسان مدير الإدارة العامة للتواصل المؤسسي بأمانة المنطقة عبدالله المرواني أنها أعدت خطة شاملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شملت تهيئة الحدائق والمتنزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وكذلك المرافق العامة والساحات، وغرس نحو مليون زهرة في الشوارع والميادين. وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة.

كما ستقوم أمانة منطقة تبوك بتنفيذ خطط عمل للنظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال توزيع 1100 عامل نظافة، وآليات ومعدات للنظافة مخصصة لأعمال الكنس والالتقاط وتفريغ الحاويات. وكذلك تكثيف الأعمال على مصليات الأعياد والأسواق العامة والحدائق والمتنزهات والميادين العامة على مدار 24 ساعة.

وبينت الأمانة أنَّ الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها تكثف أعمال الرقابة الصحية، بهدف مراقبة الأسواق التجارية، وتكثيف الرقابة ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد مثل صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية وأماكن بيع الحلويات ومغاسل الملابس وغيرها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد «940».