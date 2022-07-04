رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة.

وصل رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح إلى المدينة المنورة اليوم (الإثنين) لأداء الصلاة في المسجد النبوي.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.