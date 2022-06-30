وقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، أمس الأربعاء، على أعمال مشروع «عتاب بن أسيد» التعليمي بحي الأجواد، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والخدمات المساندة ومدير إدارة شؤون المباني بتعليم جدة.

وقام الزارع بجولة في مرافق المدرسة شملت القاعات الدراسية والمعامل والمكاتب وغرف المعلمين والإداريين، كما اطلع خلال جولته على أنظمة الأمن والسلامة، واعتمد محضر تسليم المشروع للجنة الوزارية المشكّلة لاستلامه.

وأكد الزارع أن المشروع يأتي امتداداً لما تقدمه القيادة الرشيدة للتعليم من دعم لا محدود، إيماناً بأهميته في الارتقاء بالأوطان، مقدماً الشكر والتقدير لوزارة التعليم على جهودها ودعمها، وللخدمات المساندة وشؤون المباني بتعليم جدة على العطاء المبذول حتى تم إنجاز المشروع وتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لأبنائنا الطلاب استعداداً لبدء العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم.

من جهته أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام حابس أن المشروع يستوعب أكثر من 600 طالب ويضم 22 فصلاً دراسياً ومكاتب إدارية، إضافة إلى مكتبة ومعملي حاسب آلي وكذلك معمل للفنون ومعمل للعلوم وسكن للحارس.